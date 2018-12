Belvedere: Klimts „Kuss“ ist kein toter Lenin

Das Obere Belvedere zählte heuer bereits mehr als eine Million Besucher. Zwischen Weihnachten und Dreikönig wird der höchste Andrang des Jahres erwartet.

KURIER: Warum steht derzeit ein Zelt vor dem Schloss?

Stella Rollig: Aufgrund unseres neu erstellten Sicherheitskonzepts haben wir eine Kontingentierung eingeführt. Es dürfen sich etwa 900 Personen gleichzeitig im Oberen Belvedere aufhalten, an den besucherstärksten Tagen kann es zu Wartezeiten kommen. Wir wollten unseren Gästen nicht zumuten, im Freien zu stehen.

Aus der Diskussion um „Smart Cities“ weiß man, dass es mittelfristig fast überall Sensoren für alles Mögliche geben wird. Gibt es da bereits Anwendungen im Museumsbereich, etwa beim Massen-Management?

Da sprechen Sie Dystopien an. Ich habe einmal vor vielen Jahren den einbalsamierten Lenin am Roten Platz besucht, und da war eine gewisse Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Man durfte auch nicht stehen bleiben. Ich sehe nicht vor meinem geistigen Auge, dass das im „Kuss“-Saal so eingeführt wird. Sensoren sind als Abstandhalter vor den Bildern sowieso ein Thema, und die Besucherzählung findet statt – aber wir beobachten unsere Besucherinnen und Besucher nicht in der Weise, dass wir sie durch das Haus verfolgen. Allerdings haben wir gemeinsam mit der Uni Wien eine wissenschaftliche Untersuchung laufen, die das Besucherverhalten in Museumsräumen und vor einzelnen Bildern erforscht.

Wie läuft diese Untersuchung?

Da gehen freiwillige Probanden mit Eye-Trackern durchs Museum und werden danach interviewt. Das gibt uns auch kuratorische Anhaltspunkte, wie man einen Raum am besten einrichtet. Für mich spannend ist etwa der Umstand, dass es in Räumen bevorzugte Wände gibt. Gemälde, die an einer Fensterwand hängen, werden am wenigsten angesehen. Und Skulpturen sind oft Stiefkinder. Ich komme als Ausstellungsmacherin eher aus einer Schule, die sagt, es ist interessant, verschiedene Medien zu mischen. Jetzt habe ich das erste Mal gehört, dass in einem Raum, in dem Gemälde und Skulpturen zu sehen sind, die Skulpturen quasi ausgeblendet werden.