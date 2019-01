400.000 Besucher: Bruegel sorgt für Rekord im KHM

Letzteres dürfte freilich kaum eine Rolle für den sensationellen Erfolg dieser Schau in Russland gespielt haben. „Wenn es in Russland schlecht läuft und alles immer repressiver wird, dann suchen Intellektuelle einen Ausweg. In der aktuellen Situation ist Bruegel und Wien ein solcher Ausweg“, erklärte die bekannte russische Politikjournalistin Jewgenija Albaz im Museum am Sonntagabend gegenüber der APA. Nach sehr positiven Besprechungen in Russlands Medien waren anfängliche Impulse ausgerechnet aber auch von einem führenden Oppositionspolitiker gekommen. Obwohl er keinesfalls als kunstaffin gilt, war Aleksej Nawalny Ende Oktober mit seiner Familie nach Wien gereist und hatte die Ausstellung in Folge als absoluten Pflichttermin beworben: „Die Bruegel-Schau ist wirklich fantastisch. So eine Schau wird es 50 Jahre lang sicher nicht mehr geben. Ich war begeistert. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann entscheiden sie sich und fahren. Tickets nach Wien sind nicht teuer. Und sie sind es wert“, schrieb Nawalny an mehr als 400.000 Abonnenten auf Facebook.