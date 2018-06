„Kunst ist ein Zweig der Diplomatie“

Wie hat sich der Umgang der Russen mit der zaristischen Vergangenheit verändert?

Wir leben heute in einer Zeit der Nostalgie. Nach dem Kollaps verschiedenster Reformbewegungen und dem Versuch, Teil des kapitalistischen Europa zu sein, sehnen sich manche Russen in Sowjetzeiten und manche in imperiale Zeiten zurück. Was die Eremitage betrifft, so war sie immer ein kaiserlicher Palast und hat immer die Erinnerung an die Zarenzeit am Leben gehalten. Wir waren damit mal aus der Mode, mal mehr in Mode.

Was ist Präsident Putins Verhältnis zur Eremitage?

Wie Sie wissen, stammt er aus St. Petersburg. Putin kennt die Eremitage, er ist einer der wenigen russischen Führungspersonen, die aus einer großen Stadt kommen. Er besucht die Eremitage, er bringt seine Gäste dorthin, und er nutzt die Museumsbesuche auch, um seine Gäste beiseite zu nehmen und diplomatische Gespräche ohne Zuhörer zu führen. Er weiß, wie er diese Räume benutzt und erwähnt die Eremitage auch immer wieder. Er versteht die Wichtigkeit der Institution.