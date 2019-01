James Blake: Luftiger Frühlings-Sound statt Schwermut

„Mile High“ groovt lässig durch den Äther, während „I’ll Come Too“ Anklänge an Filmmusik einbringt. Aber nichts davon schmälert die tief unter die Haut gehende Atmosphäre, die Blake in jeden Ton seines Gesangs und seiner Instrumentation zu legen vermag. Auch nicht die Kompromisslosigkeit, mit der er kommerziellen Pfaden fern bleibt. Highlights sind „Power On“, „Don’t Miss It“ und „Lullaby For My Insomniac“, die all das mit markanten Melodien krönen. Wenn „Assume Form“ einen Makel hat, dann nur den, dass es nicht noch ein oder zwei weitere Highlights gibt.