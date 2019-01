Netflix-Doku "Fyre": Die Luxus-Party, die nie stattfand

Wäre nur alles so gewesen, wie in dem schicken Promotion-Video, in dem unter anderem Stars wie Bella Hadid für das Festival warben. Doch die Sause, für die Besucher bis zu 12.000 Dollar pro Ticket hinblätterten, hat so nie stattgefunden.

Als sich die zahlungskräftigen Gäste im Urlaubsparadies einfanden, war das Gelände nicht ansatzweise fertig, anstelle der versprochenen Strandvillen gab es Notzelte, die noch vom letzten Hurricane übrig geblieben waren, und das angekündigte Gourmet-Dinner war ein Käsebrot mit Salatgarnitur.