Die ORF-Information wird schromlinienförmig

Zur Struktur in der ORF2-Information: Da gab es nach Ihrem Antritt einiges an personellen Änderungen, so wurden Sendungsmacher abgezogen.

Ich würde nicht sagen, dass jemand abgezogen wurde. Ich halte es für einen normalen Prozess, dass eine neue Führung an den Verantwortlichkeiten Änderungen vornimmt. Barbara Seebauer ist beispielsweise von den Tages-"ZiBs" zu ORFeins gewechselt, weil dort viele neue Sendungen entwickelt werden und sie darin einfach sehr gut ist. Auch die weiteren organisatorischen Änderungen sind logisch und inhaltlich zu begründen. Die Kollegen, die uns verlassen haben, wurden nachbesetzt.

Es gibt jetzt zwei Channels mit jeweils eigener Info-Mannschaft – während man sonst vom Sparen und von Synergien spricht. Wo liegt da der Sinn und hat man sich da nicht inhaltlich selbst geschwächt?

Die Synergien sind ja trotzdem gegeben. Alles was aktuell ist, also die Ressorts, die Korrespondenten etcetera arbeiten ja weiterhin für ORFeins und ORF2. Diese neue Struktur bildet im Grunde nur das ab, was auch davor schon der Fall war: Lisa Totzauer hat schon davor die ORFeins-Info geleitet und ist jetzt die ORFeins-Channel-Managerin und die Mitarbeiter, die davor dort dabei waren, sind es immer noch. Genauso ist es auch mit ORF2. Es wurde also ein Ist-Zustand sozusagen auch formell festgelegt. Das hat auch inhaltlich Sinn, weil ORFeins eine andere Erzählsprache hat als ORF2 und sie machen das sehr gut.

Sie halten das Channel-System beim Fernsehen organisatorisch für sinnvoll?

Es ist absolut richtig. Die ORF-Radios liefern da ein sehr gutes Beispiel. Bei Ö3 ist zum Beispiel Georg Spatt Channel-Manager, die Information verantwortet zwar formell Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter, aber die Machart der Information ist auf den Sender abgestimmt. Für mich ist das ein Positiv-Beispiel, von dem der ganze ORF lernen kann, wie man sich immer wieder hinterfragt, immer wieder erneuert und deshalb erfolgreich bleibt.

Wenn man das Channel-System zu Ende denkt, wie sie sagen, müssten deren Manager auch die Budget- und Personalhoheit haben.

Das liegt nicht in meinem Entscheidungsbereich, sondern bei Generaldirektor und Stiftungsrat. Der Kern meines Jobs ist etwas anderes, nämlich ein Klima zu schaffen, in dem die Kolleginnen gute, glaubwürdige Geschichten machen können. Dass ich mir darüber hinaus Gedanken mache, ist aber auch klar.

Was macht jetzt Ihr Vorgänger Fritz Dittlbacher und haben Sie sich schon überlegt, was Sie machen wollten, wenn Sie, weil eine Wahl ausbricht, den Hut nehmen müssten.

Wenn eine Wahl stattfindet, dann möchte ich vor allem eine hochklassige Wahlberichterstattung und, hoffentlich, sehr gute Quoten am Wahltag haben, so wie das bisher immer war. Mit Fritz Dittlbacher habe ich ein wirklich gutes Verhältnis, er ist ein exzellenter Reporter und macht das sehr gern. Ich bin wirklich froh, dass er sich so einbringt, wie er das macht. Was mich betrifft: Ich war schon Reporter, Moderator, Verkehrsansager im ORF Tirol, dort auch beim Sport, bei Ö3, Programmchef bei Antenne Tirol – ich glaube, es wird sich in diesem Bereich etwas finden, was mir Spaß macht. Und: Ich gehe davon aus, dass meine berufliche Zukunft von der Qualität meiner Arbeit abhängt. Ich kann nur sagen, ich mache das sehr gern, es macht mit großen Spaß, es freut mich, dass sich schon einiges bewegt hat. Was dann später einmal sein wird, weiß ich nicht. Was ich aber hoffe ist, dass der ORF dann auch noch beim Publikum ankommt und es möglich ist, dort journalistisch gut zu arbeiten.

Ihnen wird ein gewisses Phlegma nachgesagt. Ist das in diesem Job angesichts der vielen Aufgeregtheiten rundherum von Vorteil?

Ach so, ist das so? Also, dass ich nicht zu Nervosität neige, das würden meine Eltern und Freunde bestätigen. Die wenigsten Stürme dauern länger als drei Tage und genauso wie man im Zustand der Verliebtheit keine lebensverändernden Entscheidungen treffen soll, sollte man im Zustand der Erregtheit keine nachhaltigen Entscheidungen treffen. Was immer man tut, es gehört ruhig und gut durchgedacht, aber wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann soll man sie auch durchziehen.