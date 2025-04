Sehen Sie sich im Detail in der interaktiven Grafik an, wie die Bewohner des zwanzigsten Wiener Bezirks 2025 gewählt haben.

Interaktive Karte zur Wien-Wahl 2025

Zoomen Sie mit dem Plus-Button links oben in der Grafik näher an einen Bereich heran, mit dem Minus-Button können Sie wieder herauszoomen. Über das Menü rechts unter dem Punkt "Bezirke" können Sie in die Darstellung der Grätzl und Sprengel wechseln.



Sie können sich anschauen:

Welche Partei in welchem Grätzl oder Sprengel insgesamt die Mehrheit hatte ( Ergebnis ),

In welchen Regionen Parteien besonders häufig gewählt wurden ( Hochburgen )

in welchem Grätzl oder Sprengel die Wahlbeteiligung am höchsten war.

Die einzelnen Grätzl und Sprengel können direkt in der Karte angewählt werden. Tippen oder klicken Sie direkt darauf und schon sehen Sie das detaillierte Ergebnis für den ausgewählten Bereich. Über den kleinen Pfeil nach links im Reiter oben kehren Sie zurück zur Übersicht.