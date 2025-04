Spitzenkandidatin der KPÖ für die Wienwahl 2025: Wer ist Barbara Urbanic?

Barbara Urbanic (KPÖ) tritt gemeinsam mit Angelika Adensamer (Links) als Spitzenkandidatin des Zusammenschlusses von KPÖ und Links bei der Wien-Wahl 2025 an. Urbanic ist in Liesing aufgewachsen und lebt seit mehr als 20 Jahren in Favoriten. Politisch setzt sie sich für eine solidarische feministische Politik ein.