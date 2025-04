Spitzenkandidat der SPÖ für die Wienwahl 2025: Wer ist Michael Ludwig?

Es ist die zweite Wahl, die Michael Ludwig in der Funktion des Bürgermeisters zu schlagen hat. 2018 setzte er sich gegen Andreas Schieder als Nachfolger von Michael Häupl durch – damals begleitet von der Frage, ob er die Strahlkraft seines zur Kultfigur hochstilisierten Vorgängers jemals erreichen könne.

Ludwig hat darum einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Weniger markige Sprüche, mehr Besonnenheit. Der Erfolg bei der Wahl 2020 gab ihm recht: Mit 41,6 Prozent wurde die SPÖ nicht nur mit Abstand Wahlsieger, sie gewann sogar 2 Prozent hinzu. Geschuldet war das vor allem Ludwigs Auftreten während der Corona-Pandemie . Viele in der Bevölkerung schätzten seine klare, wenn auch strenge Linie und seine Beratungen mit Expertinnen und Experten, bevor er Entscheidungen verkündete.

Gegen Ende der Pandemie musste er allerdings auch Kritik einstecken, weil Wien wesentlich länger an Regelungen wie der Maskenpflicht festhielt als andere Bundesländer. Aufgewachsen ist Ludwig in einem Gemeindebau in Floridsdorf. Der 21. Bezirk hat auch seine politische Laufbahn geprägt: Der studierte Historiker startete dort 1994 als Bezirksrat. Später war er Wohnbaustadtrat. Ludwig gilt als scharfer Kritiker des Rechtskurses der FPÖ, insbesondere von deren Bundeschef Herbert Kickl.

Wien ist anders

Während aus der Bundes-SPÖ immer wieder Streitigkeiten an die Öffentlichkeit gelangen, ist es Ludwig gelungen, dass in Wien nach außen hin immer Einigkeit demonstriert wird. Bekannt ist er zudem für sein ausgesprochen gutes Verhältnis mit Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck.

Im diesjährigen Wahlkampf setzt der Bürgermeister auf die Themen Wohnen, Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit.