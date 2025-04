KPÖ/Links: Wohnen und Mitsprache als Pfeiler im Wahlprogramm

KPÖ und Links treten auch heuer wieder gemeinsam bei der Wien-Wahl an. Gemeinsam wollen die beiden Parteien eine "echte soziale Opposition zur SPÖ" werden, wie sie bereits Anfang Februar bekanntgaben.

Mittlerweile ist man diesem Ziel schon einige Schritt näher gekommen: Die nötigen Unterstützungserklärungen, um am 27. April Wien-weit antreten zu können, haben KPÖ und Links gesammelt. Die Plakate wurden auch schon präsentiert und hängen schon an den Dreiecksständern in der ganzen Stadt. Und heute, Mittwoch, kam das Wahlprogramm dazu.

Ein Pickerl für Vermieter

Einen Themen-Mangel kann man dem Parteibündnis dabei nicht vorwerfen. Beim Thema Wohnen etwa wird neben einer Gemeindebau-Offensive auch die Regulierung des Mietmarktes gefordert. Letzteres soll einerseits in Form einer Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Mietzins-Obergrenze und andererseits anhand eines "Wohnpickerls" durchgeführt werden. "Alle drei Jahre sollen Vermieter die Bewohnbarkeit ihrer Wohnungen überprüfen lassen", sagt Spitzenkandidatin Barbara Urbanic. Spekulationshäuser sollen damit der Vergangenheit angehören.