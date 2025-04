Wien-Wahl 2025: Grün und Türkis konnten Bezirke halten

Wesentlich enger ging es in Hietzing zu, wo ÖVP-Mann Nikolaus Ebert zwar fast 17 Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis von 2020 einbüßte, aber dennoch einen knappen Vorsprung ins Ziel rettete. Im Amt bestätigt wurde in Döbling auch Daniel Resch , der mit fast 33 Prozent wiederum deutlich vor der SPÖ über die Ziellinie ging.

Nach dem Desaster der Wiener ÖVP bei der Gemeinderatswahl musste die Kanzlerpartei am Wahlabend auch das Schlimmste in ihren Wiener Hochburgen befürchten: Zumal es in der Inneren Stadt , Hietzing und Döbling ärgste Verluste und jeweils nur Rang zwei hinter der SPÖ gegeben hatte – auf Gemeindeebene.

Neubau ist tiefgrün In der Grünen-Hochburg in Neubau, wo die Partei seit 2001 den Vorsteher stellt, konnte Markus Reiter neuerlich zulegen (plus 2,7 Prozentpunkte) und kam auf 47,6 Prozent. Die zweitplatzierte SPÖ schaffte mit 21 Prozent weniger als die Hälfte – und blieb damit deutlich unter den Erwartungen. Ein ähnlich starkes Ergebnis schaffte in der Josefstadt der grüne Amtsinhaber Martin Fabisch: 44,4 Prozent der Stimmen bedeutet einen satten Zuwachs von fast 11 Prozentpunkten. Die anderen Parteien schafften es nicht über die 20 Prozent, die SPÖ kam nur auf 18, die auf Rang drei zurückgefallene ÖVP lediglich auf 16 Prozent.

In Währing deklassierten die Grünen die Konkurrenz Auch in Währing konnte die mit ihrer Politik stark polarisierende grüne Vorsteherin Silvia Nossek zulegen: Mit 43 Prozent der Stimmen (plus 4 Prozentpunkte) deklassierte sie die Konkurrenz im Jahrzehnte lang bürgerlichen Bezirk förmlich; für die Türkisen blieb mit rund 18 Prozent nur Rang zwei. Auch in der Leopoldstadt und Margareten konnten sich die Grünen am Wahlabend Hoffnungen auf den Sieg machen – bis zum Redaktionsschluss gab es mit der regierenden SPÖ ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zerschlagen haben sich indes die grünen Hoffnungen auf den „Swing State“ Alsergrund: Während die rote Amtsinhaberin Saya Ahmad leicht zulegen konnte, büßte die Öko-Partei leicht ein – am Ende lagen acht Prozentpunkte zwischen beiden Parteien.

Das blaue Comeback in Simmering blieb aus Nichts zu feiern gab es auf Bezirksebene für die FPÖ, die einen Comeback-Sieg in Simmering, wo man schon 2015 den Vorsteher-Posten erobert hatte, im Auge hatte: Ex-Bezirksboss Paul Stadler blieb mit 37 Prozent deutlicher als erwartet hinter dem roten Amtsinhaber Thomas Steinhart (42,3 Prozent) zurück. Auch in Floridsdorf, wo man im Herbst bei der Nationalratswahl in Front war, machten die Blauen keinen Stich – Papai Georg bleibt weitere fünf Jahre im Amt.