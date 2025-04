Wien-Wahl: So viele Menschen dürfen in Ihrem Grätzl nicht wählen

In Wien leben aktuell etwas mehr als 2 Millionen Menschen , rund 1,1 Millionen davon dürfen bei der Wiener Gemeinderatswahl am Sonntag ihre Stimme abgeben. Bei den gleichzeitig stattfindenden Bezirksvertretungswahlen werden es 1.374.712 Menschen sein, da auch 264.776 nicht-österreichische EU-Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen schreiten dürfen.

Heute, Mittwoch 23. April, findet der Abschluss dieser symbolischen Wahl statt. Noch bis 20 Uhr können die Stimmen abgegeben werden. Etwa am Yppenplatz, wo SOS Mitmensch heute ein Demokratiefest veranstaltet. Neben der Gelegenheit zur Stimmabgabe wird auch ein Konzert- und Bühnenprogramm geboten. Zudem geben einige bekannte nicht-österreichische Persönlichkeiten ihren Stimmzettel ab.

Demokratiefest am Yppenplatz

Weil jede dritte in Wien lebende Person im Wahlalter aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft bei der Wien-Wahl kein Stimmrecht hat, veranstaltet SOS Mitmensch heuer bereits zum 11. Mal die "Pass Egal Wahl" . Nicht-österreichische Staatsbürger können dort symbolisch ihre Stimme abgeben. Das Motto: "Weil deine Stimme nicht Wurscht ist". Es geht also darum, ein Zeichen für Inklusion zu setzen.

Bei der Wien-Wahl selbst stehen am Wahltag (27. April) dann 1.504 Wahllokale in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr zur Verfügung. Davon werden in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen 10 Wahlsprengel eingerichtet. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Wiener Wahllokale barrierefrei erreichbar.