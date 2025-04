Pass Egal Wahl und Wahllabor: Wien-Wahlen, aber anders

Unter den zahlreichen Wahllokalen der "Pass Egal Wahl" finden sich in diesem Jahr wahre Wiener Institutionen und sogar Unesco Kulturerbe: die Wiener Würstelstände. Wo es sonst Käsekrainer, Bosna und Frankfurter gibt, kann also am 21. und 22. April symbolisch gewählt werden.

Konkret nehmen die Imbisse "Zum scharfen René" am Schwarzenbergplatz, "Extra Würstel" in der Taborstraße, "Wiener Würstelstand" in der Pfeilgasse, "Würstelstand Leo" am Döblinger Gürtel und der "Wiener Würstelstand" bei Spittelau an der Aktion teil. Die genauen Adressen und Öffnungszeiten findet man unter wahllokal-wuerstelstand.at.