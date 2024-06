Weltkulturerbe: Der Würstelstand ist Wienern nicht wurscht

Schon um 10 Uhr vormittags brutzeln die Würstel bei „ Leos Würstelstand “ am Döblinger Gürtel auf dem Grill. Deftiges Frühstück oder verfrühtes Mittagessen? Wie auch immer: Bei Vera Tandl und ihrem Sohn Patrick Tandl gibt es die Delikatesse zu fast jeder Tageszeit.

Am Mittwoch unterschrieben die beiden eine Unterstützungserklärung für das Vorhaben. „Die Würstelstände gehören zur Identität und Geschichte der Stadt. Sie sind auch ein sozialer Knotenpunkt und stärken die Gemeinschaft und das Miteinander in Wien“, sagte der Bürgermeister.

Sie sollen, wenn es nach Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck geht, in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen werden.

Inhaber Patrick Tandl ist einer der Initiatoren des Vereins der Wiener Würstelstände . Für ihn und seine Branchenkollegen gibt es am Donnerstag Grund zu feiern: Denn die Wiener Würstelstände könnten bald zum Weltkulturerbe gehören. Abgesehen vom Wiener Grant und den Kaffeehäusern ist die Stadt nämlich vor allem für eines bekannt – ihre Würstel.

Und mit dieser Meinung ist er nicht allein: „Das gehört sich so. Egal ob Wiener oder Touristen, die Leute stehen jeden Tag Schlange bei uns, weil es so eine Spezialität ist“, erzählt Martin, Angestellter vom Würstelstand „Bitzinger“. Der Betrieb von Gastronom Josef Bitzinger bei der Oper, der nicht zuletzt als beliebte Anlaufstelle für Opernball-Gäste gilt, ist auch Donnerstagmittag gut besucht.

„Ich bin jetzt in Pension und nicht mehr so viel unterwegs, komme aber immer noch ein paar Mal im Monat zum Würstelstand“, sagt ein Besucher, der gerne anonym bleiben möchte. Früher sei es praktisch gewesen, dass man zu jeder Tageszeit eine Mahlzeit erhalten hat, jetzt locke ihn der „Gusta“ her.