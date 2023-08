Unwetter-Warnungen: Angespannte Lage im Westen und Süden

Die anhaltenden Regenfälle haben im Süden des Bundeslandes Salzburg die Gewässer ansteigen lassen, an zwei Messstellen im Oberpinzgau - in Sulzau und in Mittersill - wurde am Vormittag die Warngrenze überschritten. Derzeit sei aber nicht mit Überflutungen oder einem größeren Überlauf in Retentionsbecken zu rechnen, informiert der Hydrografische Dienst des Landes auf seiner Homepage.

Bis zum Nachmittag sei mit weiteren 50 bis 60 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Die Prognosen gehen daher im Oberpinzgau von einem weiteren Anstieg der Pegel "weit über der Warngrenze" aus, ein Erreichen der Alarmgrenze 1 sei möglich. "Aus derzeitiger Sicht wird jedoch eine schadlose Wasserabfuhr in der Salzach ohne Anspringen größerer Retentionsräume oder Überflutungen gerechnet", heißt es. Die größten Wassermengen werden für den frühen Montagabend erwartet.