Istrien: Tornado über Rovinj, 25.000 Blitze in zwei Stunden

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Kroatien geht die Angst vor Unwettern um. Alarmglocken läuten vor allem in der auch bei vielen Österreichern beliebten Region Istrien. Am frühen Montagnachmittag erreichten Gewitter und Regen bereits Poreč und Umag, berichtete Istramet.com.

Eine Sturmfront mit vielen Blitzen zog derweil über den westlichen Teil Istriens. In diesem Teil Kroatiens sollen in nur zwei Stunden 25.000 Blitze registriert worden sein.

