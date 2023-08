Starke Regenfälle: Bangen in Kärnten und Tirol

Hochwassergefahr in Tirol

In Tirol rechnet man mit erhöhten Wasserständen und lokalen Vermurungen infolge der Niederschläge. Hochwasergefahr bestehe derzeit am Inn vom Ober- bis in das Unterland, den Zubringern des Flusses im Oberland wie beispielsweise der Sanna, Pitze und Ötztaler Ache sowie an der Sill, erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.

In den betroffenen Bereichen könnten Wasserstände auftreten, die alle 30 Jahre oder seltener vorkommen. Spitzen an den Zubringern wurden Montagmittag, am Inn bis Montagabend erwartet.