Keine Rückkehr nach Hause möglich: Weiter Hangrutsch-Gefahr in Kärnten

Nach starken Regenfällen in Kärnten, die am ersten Augustwochenende Hochwasser und in der Folge massive Hangrutschgefahr brachten, dürfen nun wieder einige Bewohner von evakuierten Häusern in ihre Heime zurückkehren. Konkret geht es um Bewohner der Ortschaft Rottenstein in der Gemeinde Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land). Sechs Häuser in der Ortschaft Goritschach müssen weiter geräumt bleiben. Insgesamt 44 Menschen in Kärnten waren weiter von Evakuierungen betroffen.

