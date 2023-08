Gewitter mit Tausenden Blitzen: Superzelle über Graz

Über Teile von Österreich zogen in der Nacht zum Samstag heftige Gewitter. Besonders betroffen war die Steiermark, hier etwa der Raum Graz: Eine sogenannte Superzelle sorgte für stakkatoartige Blitze über der Landeshauptstadt, die ein nächtliches Spektakel ergaben, aber auch für jede Menge Probleme sorgten. So gab es einen Einschlag in eine Oberleitung am Jakominiplatz, der Verkehrsdrehscheibe: Straßenbahnen standen gut eine Stunde lang still.

Auch Straßenbeleuchtung war von Stromausfällen betroffen. Eine Zeit lang lagen Gassen in der Innenstadt im Dunkeln.