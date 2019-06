125.000 Einschläge im Jahr: Das unterschätzte Blitz-Risiko

Wenn das erste Donnergrollen zu hören ist, schnell die Elektrogeräte abschalten: Der blitzgescheite Tipp von der Oma ist immer noch richtig, aber in Zeiten von Blitzschutzanlagen und Überspannungsschutzgeräten in Vergessenheit geraten. Dabei sind die Gefahren durch Blitzeinschläge wegen der zunehmenden Extremwetterereignisse größer denn je – sowohl für Private als auch für Unternehmen.

Rechtzeitig zum Start der Blitzsaison warnt daher der Versicherungsverband (VVO) vor den unterschätzten Folgen von Unwettern. So zählte das Blitzortungssystem ALDIS allein im Vorjahr 125.549 Blitze, die am Boden einschlugen. In manchen Gegenden besonders häufig. „Grundsätzlich ist ein Blitzeinschlag überall in Österreich möglich. Wo genau, lässt sich nicht vorhersagen und ist auch nicht zu verhindern“, erläutert ALDIS-Leiter Gerhard Diendorfer.

Was viele nicht wissen: Österreich zählt mit Oberitalien und Slowenien zu den blitzgefährdetsten Regionen Europas. Häufig unterschätzt wird die Brandgefahr. So wurde 2017 jedes fünfte Feuer von einem Blitz verursacht, was Schäden in Höhe von 16,4 Millionen Euro zur Folge hatte.