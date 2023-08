So wird das Wetter: Woche startet mit Temperatursturz

Der mit dem Wochenende eingeleitete Wetterumschwung wird zu Wochenbeginn mit unbeständigem Wetter und teils ergiebigen Niederschlägen in der ersten Hälfte fortgesetzt. Laut der aktuellen Prognose von Geosphere Austria sind heute, am Montag, im äußersten östlichen Flachland und in der Südoststeiermark Höchstwerte von bis zu 28 Grad zu erwarten, ansonsten bleibt es mit maximal 20 Grad vorerst deutlich kühler als zuletzt.

Zu Wochenbeginn ist es von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie in Osttirol und in Oberkärnten bewölkt bei anhaltenden, teils ergiebigen Regenfällen, die stärkeren Niederschläge breiten sich im Tagesverlauf noch etwas ostwärts aus und können auch in Unterkärnten intensiver werden.