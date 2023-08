Unwetter: Sturmschäden in Salzburg, Bahn-Stopp in Bayern, Murenabgänge in Osttirol

Eine Gewitterfront, die in der Nacht auf Freitag über Salzburg gezogen ist, hat die Feuerwehren wegen Sturmschäden gefordert. Betroffen waren der Flachgau und die Landeshauptstadt.

Im Flachgau standen 27 Feuerwehren mit 515 Helfern an 158 verschiedenen Stellen im Einsatz, in der Stadt Salzburg rückten 30 Feuerwehrleute zu 16 Einsätzen aus, teilte das Landesfeuerwehrkommando mit. Der Großteil konnte noch in der Nacht beendet werden.

Am Mittwochnachmittag sind in Kärnten schwere Gewitter niedergegangen: Besonders betroffen waren das obere Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) und der Raum Lurnfeld-Sachenburg (Bezirk Spittal an der Drau).

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Kärnten war wieder von Unwettern betroffen