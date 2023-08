Hydrologe: "Noch größere Hochwasserereignisse nicht auszuschließen"

In der Analyse zeigte sich, dass im Jahrzehnte-Vergleich Vb-Wetterlagen nicht per se häufiger, allerdings zuletzt mit höherer Wahrscheinlichkeit mehrere solche Komplexe in knapper Abfolge (Cluster) auftreten. "Wenn diese Wetterlagen auch per se nicht häufiger werden, gibt es schon eine Tendenz, dass sie intensiver werden", so Blöschl.

Das heißt, dass die Niederschlagsmengen bei solchen Wetterlagen zunehmen - "das passt auch zu den letzten Tagen".

Gestiegene Temperaturen führen zu schlimmeren Auswirkungen

So war es in unseren Breiten, und vor allem im Mittelmeerraum zuvor "sehr heiß". Die Meerwassertemperaturen waren sehr hoch, was den Effekt des Einfallens kalter Luft aus dem britschen Raum verstärkt. "Das hat eine brisante Mischung aufgemacht, die zu sehr hohen Niederschlägen geführt hat", so Blöschl.

Nicht der Auslöser hat sich also signifikant verändert, die durchschnittlich gestiegenen Temperaturen führen aber dazu, dass sich mehr Energie in so einem Wettersystem befinden kann, das dann entsprechend schlimmere Auswirkungen mit sich bringen kann.