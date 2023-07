In Kärnten gab es am Montag starke Unwetter

Am Montag am Abend gab es sehr starke Unwetter. Besonders stark waren die Unwetter in Kärnten. Im Bezirk Völkermarkt gab es 500 Feuerwehr-Einsätze. In manchen Orten hat es sogar gehagelt.

Der Sturm hat von einigen Häusern das Dach abgerissen. Bäume sind umgefallen. Einige Straßen wurden überschwemmt.

Auf einem Camping-Platz haben sich mehrere Menschen verletzt. Der Grund dafür waren herumfliegende Gegenstände. Auch der Hagel richtete an vielen Acker-Feldern große Schäden an. Viele Haushalte hatten bis Dienstag keinen Strom.