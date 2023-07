Warum Wetter nicht gleich Klima ist und wir zu den Blumen lieb sein sollten

Also ich glaub‘s ja eher nicht, aber vielleicht tröstet es Sie, es ist nicht nur bei uns heiß.



Übrigens: Schon bei Temperaturen über 35 °C zusammen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit sagen Forscher, dass selbst fitte Menschen innerhalb weniger Stunden überhitzen und möglicherweise sterben könnten. Bekanntlich schwitzen wir, damit unser Körper durch die Verdunstung gekühlt wird. Wenn die Luftfeuchtigkeit aber so hoch ist, dass der Schweiß nicht verdunsten kann, kann der Körper nicht mehr gekühlt werden. Prognostiziert wird, dass solche tödlichen Zonen in Orten wie Südwestasien, Indien und China bald häufiger auftreten werden.

By the way, meine wunderbaren Mitstreiter Sarah Emminger und Andi Puschautz haben sich das mit der Hitze genauer angesehen: "Extremwetter auf der ganzen Welt: Zufall ist das nicht" (LINK)