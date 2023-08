Erster Unwetter-Toter in Kärnten: Mann aus der Glan bei Maria Saal geborgen

Das Hochwasser hat nun in Kärnten ein Todesopfer gefordert: Ein Radfahrer ist am Nachmittag bei Zollfeld in die Glan gestürzt. Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet, Wasserrettung und Taucher haben sofort mit der Suche begonnen. Der Radfahrer wurde gefunden und reanimiert, er starb wenig später im Krankenhaus.

Die Familie des Opfers wird von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

➤ Mehr lesen: Hangrutschung in Völkermarkt: "Wir kommen an die Grenze der Belastbarkeit"