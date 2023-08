Bis zum späten Nachmittag werde der Donautreppelweg im Machland rund 80 bis 100 Zentimeter überschwemmt werden, berichtet Bürgermeister Johannes Pressl von der Donaugemeinde Ardagger. „Die Donau ist heute in der Nacht auch bei uns bereits stark angestiegen und hat in den frühen Morgenstunden in Wallsee beim Kraftwerk die Hochwasserwarnstufe erreicht. In Ardagger wird der Pegel der Donau noch weiter steigen und erst gegen heute Abend (ca. 18 Uhr) den Höchstwert erreichen“, informiert Pressl in seinem morgendlichen Info-Blog. Die Durchzugsstraßen durch die Au werden durch den Landesstraßendienst nun laufend je nach Bedarf gesperrt werden, kündigte der Bürgermeister an.