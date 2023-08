Unwetter: Die Ereignisse von Montag zusammengefasst

Vorarlberg: "Dankbar und demütig"

In den vergangenen 72 Stunden fielen in Vorarlberg laut Angaben des Landes Vorarlberg mehr oder weniger überall über 100 Liter Regen pro Quadratmeter, an exponierten Stellen waren es mehr als 150 Liter. Der Wasserstand des Bodensees stieg innerhalb eines Tages um 36 Zentimeter an, befand sich am späten Montagabend mit 385 Zentimeter aber noch immer um 5 Zentimeter unter dem langjährigen mittleren Wasserstand. Die Pegelstände mancher Flüsse und Bäche lagen auf einem ein- bis fünfjährlichen Hochwasser ("kleines Hochwasser"). Bei einzelnen Rhein-Brücken kam es lokal zu Verklausungen.

Die Feuerwehren im Land waren den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft. Technische Einsätze bezüglich vollgelaufener Keller oder umgestürzten Bäume gab es aber nur vereinzelt. "Wir sind von mehr Einsätzen ausgegangen", hatte es am Vormittag von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) geheißen.