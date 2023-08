Unwetter im Westen: Regenschwerpunkt lag in Vorarlberg

In Dornbirn, Bregenz, sowie Warth (Bezirk Bregenz) und Hintertux im Zillertal wurden 160 Millimeter Niederschlag registriert, bei der Salzburger Messstelle Kolm Saigurn (Pinzgau) in Salzburg 150, am Brenner 145 und an der Kärntner Messstelle Kornat (Hermagor) rund 140 Millimeter.

"Derartige Regenmengen innerhalb von drei Tagen kommen in vielen Regionen alle paar Jahr vor, in Dornbirn, Warth und Schröcken zum Beispiel statisch gesehen etwa alle fünf bis acht Jahre", sagte Klimatologe Alexander Orlik der APA. Orlik betonte jedoch auch, dass es "punktuell sehr ungewöhnliche Regenmengen gegeben habe.

"Zum Beispiel kommen 145 Millimeter in drei Tagen am Brenner statistisch gesehen etwa alle 20 Jahre vor und 220 Millimeter in Fraxern nur alle 30 bis 40 Jahre."

