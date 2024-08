Aufgedeckt: So sahen die Anschlagspläne auf das Taylor-Swift-Konzert aus

Die drei Konzerte des US-Superstars in Wien wurden nach einer Terrordrohung vom Veranstalter abgesagt. Das Geld soll in zehn Tagen refundiert werden.

Doch was hatten der 19-Jährige, der am Mittwoch in Niederösterreich verhaftet wurde, und seine beiden Komplizen (beide offenbar 17), vor?

Der KURIER kennt die Details über den mutmaßlichen Plan, der zur Absage der Wien-Konzerte eines der größten Popstars aller Zeiten führte. Die Umsetzung wäre verheerend gewesen.