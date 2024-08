Nach Terrorverdacht: Taylor-Swift-Konzerte in Wien werden abgesagt

Die drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien werden abgesagt. Das gab der Veranstalter, Barracuda Music, am Mittwoch bekannt. "Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen." Die Tickets werden in den kommenden 10 Tagen automatisch rückvergütet. Hier das Instagram-Posting von Barracuda-Music:

Traurige Fans Erwartungsgemäß erschüttert sind die Reaktionen aus den Kreisen der als "Swiftie" bekannten Fans der Sängerin, von denen viele auch eine weite Anreise nach Wien auf sich genommen haben, um die Konzerte zu besuchen.

Anschlagspläne wurden am Mittwoch bekannt Wie am Mittwoch bekannt wurde, waren in Wien und Niederösterreich mögliche Anschläge im Zusammenhang mit den drei Taylor-Swift-Konzerten verhindert worden. Ein 19-Jähriger und ein Komplize wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen, gab die Polizei am Mittwochabend bekannt. Ein 19-Jähriger aus Ternitz steht im Verdacht, mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Verbindung zu stehen. Laut KURIER-Informationen handelt es sich beim zweiten ausgeforschten um einen 17-Jährigen. Wie aus Polizeikreisen verlautete, wird nach drei weiteren Verdächtigen noch gefahndet.

Die drei Stopps der "Eras-Tour" in Wien Taylor Swift bricht seit Jahren permanent Rekorde und sorgt mit ihrer "Eras-Tour" für weltweite Euphorie. Vom Donnerstag bis Samstag hätte die US-Sängerin im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten sollen. Rund 170.000 Menschen hätten die drei Konzerten verfolgt. Die "Eras"-Tour setzt in Sachen Produktion neue Maßstäbe. Das Publikum hätte sich auf eine lange Performance mit spektakulären Showeinlagen freuen können, 45 Songs umfasst die Setlist der 14-fachen Grammy-Gewinnerin in der Regel. Swift spielt bei ihren Eras-Konzerten Lieder von den Alben "Lover", "Fearless", "Red", "Speak Now", "Reputation", "Folklore", "Evermore", "1989", "The Tortured Poets Department" und "Midnights". Pro Abend gibt es zwei Überraschungsbeiträge.