Taylor-Swift-Attentat: "Salam alaikum, ich will Waffen kaufen"

Ein Butterfly-Messer, ein Kampfmesser mit 30 Zentimeter langer Klinge, eine Machete: All das fanden die Ermittler im Kinderzimmer des 19-jährigen Beran A. Jenem Ternitzer, der wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien in U-Haft sitzt. Doch Beran A. soll auch versucht haben, an Schusswaffen zu kommen. Die Ermittler konnten den Schriftverkehr mit einem Händler in den USA sichern.

„Salam alaikum“, schreibt Beran A. „Ich interessiere mich dafür, Waffen zu kaufen. Verschiffen Sie auch nach Europa, Österreich?“ Er hätte gerne eine Zastawa, eine Beretta oder Glock und eine MP5 (Maschinenpistole). Zudem, wenn möglich, interessiere er sich auch für Schalldämpfer und Sprengstoff.