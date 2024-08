Solidarität in Wien: Eine glitzernde Botschaft gegen den Terror

An mehreren Plätzen in der Stadt wurde gesungen, eine Kirche spielte Swift-Lieder , auf einem Baum in der Corneliusgasse werden die für „Swifties“ charakteristischen Freundschaftsarmbänder aufgehängt. Natürlich weht dabei nicht nur Freude durch die Straßen.

Dass solche Botschaften wichtig sind, sieht man am Beispiel aus dem Jahr 2020. Zwei Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften haben die 250.000 Tweets über den Anschlag in den Wochen danach analysiert. Die optimistischen Narrative überwogen, islamophobe Statements hielten sich hingegen in Grenzen. Ein Mitgrund: Vielfach wurde der Hashtag #schleichdiduaoschloch genutzt, der die Menschen zusammenrücken ließ.

Die Videos davon berühren. Nicht umsonst gingen viele davon viral, in zahlreichen internationalen Medien – von der Huffington Post bis zu Times of India – war von der „ guten Energie“ der Stadt zu lesen. Der Tenor der Kommentare der Anwesenden: Trauer, weil das Konzert nicht stattfindet, Dankbarkeit, dass man „beschützt“ wurde, Freude über die große Gemeinschaft.

Welche Videos auch geteilt werden: „Swifties“, die sich bei den Aktivitäten treffen, die ihnen nun ermöglicht werden. Etwa in der Albertina, die man mit einem Ticket gratis besuchen kann.

Gratis Aktionen als Werbung

In ganz Wien wurden Dinge für die verhinderten Konzertbesucher zur Verfügung gestellt: Eintritte in Museen, ins Stadionbad, ins U4, gratis Burger, Kaffees, eine „Swarovski“-Überraschung. Oder ein geschenktes „Gemma Lugner Kapperl“, das in der Lugner City des Kult-Baulöwen Richard Lugner ausgeteilt wurde, was auf eine süß-skurrile Art eine Prise Wienerisches in das internationale Flair mischt. Die Kritik an den vielen Aktionen ließ nicht lange auf sich warten. Unternehmen würde die Vorkommnisse für ihr eigenes Marketing nutzen, Kapitalismus trotz Krise.

Das kann man natürlich so sehen. Oder man sieht in die Gesichter der Fans, denen diese Dinge Trost spenden, die vielfach ohnehin einen finanziellen Verlust in Kauf nehmen müssen. Und die auf ihren Accounts kundtun, wie begeistert sie von der Stadt sind, in der sie sich aufgefangen fühlen. Das ist eine unbezahlbare Werbung, in Wien wurde durch die abgesagten Konzerte ohnehin ein massiver Image-Schaden befürchtet.