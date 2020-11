Nach dem Terror: Ein echter Wiener geht nicht unter

Der 2. November wird uns Wienern ins Gedächtnis eingehen wie 9/11. Wir alle wissen, was wir beim Eintreffen der schrecklichen Terror-Nachrichten aus der Innenstadt gemacht haben. Nach den abendlichen Gottesdiensten im Dom, bei denen wir für die Verstorbenen des vergangenen Jahres gebetet haben, war ich vor dem Lockdown noch mit Freunden in einem Lokal der Innenstadt in der Nähe der Seitenstettengasse beisammen. Plötzlich ungewöhnliche Geräusche. Eine Frau berichtete entsetzt von Schüssen in der Nähe. Die bald vorbeirasenden Polizeiautos mit Blaulicht und Folgetonhorn untermauerten ihre Beobachtungen. Ich kämpfte mich vorsichtig zum Dom vor und veranlasste dessen Räumung und Schließung. Nachher versicherte ich mich persönlich auf der befreundeten Polizeiwachstube auf der Brandstätte. Ja, es war ein Attentat. Der Terror hat also auch Wien nicht verschont. Der Attentäter und all seine gewaltbereiten Unterstützer aus dem Milieu des politischen fanatischen Islam verdienen eine hundertprozentige Verurteilung. Schon in der Nacht war klar, wie sehr nicht nur der Staat, sondern auch die Religionsgemeinschaften gefordert sind.

Am nächsten Tag um die Mittagsstunde eine Schweigeminute mit dem Läuten aller Kirchenglocken und der Pummerin. Innehalten, um abends einen Trauergottesdienst mit Staatsspitze und Vertretern aller Religionen der Wut und dem Ohnmachtsgefühl einen anderen Kanal zu geben. „Unseren Hass bekommt ihr nicht!“ rief Kardinal Schönborn die Worte eines Mannes, dessen Frau bei Anschlägen in Paris getötet wurde, in Erinnerung. Friedenszeichen hier und da – Zeichen für ein offenes Wien, das sich nicht fürchtet, sondern zusammenhält.

Unsere Entscheidung angesichts des Terrors kann nur heißen: Wie kann ich aus der Liebe heraus für das Geschenk meines Lebens danken? Und dann daraus auch ein Geschenk für meine Nächsten machen. Ein Geschenk des Friedens für die ganze Gesellschaft, das uns selber stärkt und Mut macht.

Toni Faber, Dompfarrer zu St. Stephan