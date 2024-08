Taylor-Swift-Flashmob: Swifties halten Spontankonzerte in Wien ab

Echte Swifties lassen sich auch von Terrorgefahr nicht die Freude an der Musik verbieten: Hunderte Taylor-Swift-Fans haben sich am Nachmittag am Wiener Stephansplatz versammelt und sangen dort Swift-Lieder im Sprechchor und tauschten Freundschaftsbänder mit Song-Lyrics. In der Menge sieht man immer wieder Menschen weinen und man hört Klatschen, Kreischen und Jubeln.