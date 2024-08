Corneliusgasse im 6. Bezirk: Armbändertausch der "Swifties"

Taylor Swift kommt von 8. bis 10. August nach Wien. Die Vorbereitungen der Fans laufen auf Hochtouren - so auch in der Corneliusgasse.

Taylor Swift besingt in einem Lied ihres siebten Albums "Lover" die „Cornelia Street“ in New York City.

Fans des Superstars müssen aber nicht ganz so weit reisen, wenn sie in die Straße möchten: Die Wiener Corneliusgasse im sechsten Gemeindebezirk wird aktuell nämlich einfach zur österreichischen Version der besungenen Straße umfunktioniert.

Freundschaftsarmbänder für alle Dank der 34-jährigen Sängerin sind selbstgemachte Freundschaftsarmbänder wieder beliebt. Bei Konzerten ihrer "Eras Tour" werden die Bänder zwischen den Konzertteilnehmerinnen und Konzerteilnehmern getauscht. Die sogenannten "Swifties", also Fans der Sängerin, basteln aus diesem Grund eine Vielzahl an Armbändern als Konzertvorbereitung. Sogar der Lebensgefährte der Musikerin, der amerikanische Footballspieler Travis Kelce, beteiligte sich letztes Jahr am Armbändertrend.

Bis die Konzertreihe am 8. August in Wien startet, müssen die tauschbereiten Fans jedoch nicht mehr warten: An einem Baum in der Corneliusgasse hängen bereits zahlreiche Perlenarmbänder. Die Intention dahinter ist, dass Personen ein Armband vom Baum nehmen und dieses durch eines ihrer eigenen ersetzen. Hinter der Idee stecken die Veranstalter der "Swiftie Nights Vienna", die regelmäßig Themenabende rund um Taylor Swift organisieren. "Schaut euch unseren Freundschaftsarmbänder-Baum in der Cornelia Street an - der perfekte Ort, um sich mit lokalen und internationalen Swifties zu treffen und Armbänder zu tauschen", heißt es auf auf dem Social Media-Kanal der "Swiftie Nights Vienna".