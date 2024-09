Das mutmaßliche Terrorhirn und die Show des Staranwalts

„Warum tu ich mir das an?“, fragt er in die Runde. „Sowas ist ja normalerweise gar nicht mein Beuteschema.“ Und: „Ich bin sowas von Kuffar (Ungläubig, Anm.), wie man nur sein kann.“ Doch das Thema sei mit so viel Dramaturgie und Hysterie versehen, dass er Zweifel hege, richtet er Justiz und Ermittlern aus.

Spöttische Töne über die Ermittler

Tomanek verweist auf das Privatgutachten, das er beim bekannten Sachverständigen Ingo Wieser in Auftrag gegeben hat. Dieser kommt zum Schluss, dass der Sprengstoff, der im Haus von Beran A. gefunden wurde, zu wenig und zu verdünnt war, um großen Schaden anzurichten. „In Wirklichkeit ist das gar nichts“, meint er. Dass die Ermittler die Substanz noch im Garten notgesprengt hatten, quittiert er spöttisch: „Wenn ich so etwas finde, zünde ich das schnell in Ternitz an und schaue, ob es dann noch steht.“

Überhaupt hält er von der Arbeit der Ermittler wenig. Beran A. war nach dem Hinweis des CIA tagelang observiert worden. „Da stehen wildfremde Menschen in dem Nest und glauben, sie fallen nicht auf.“ Dass sie den Mistkübel, in dem Beran A. verdächtige Gegenstände entsorgt haben soll, nicht öffnen konnten, kommentiert er ebenfalls wenig schmeichelhaft: „Das nächste Mal die MA 48 holen, die schaffen das.“