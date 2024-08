Es steckten doch noch weitere Verdächtige hinter den Anschlagsplänen bei den Taylor-Swift-Konzerten in Wien. Nachdem am Mittwoch bereits zwei junge Männer (19 und 17 Jahre) festgenommen wurden, wurde nun die Festnahme eines weiteren Verdächtigen bekannt.

"Wir haben gestern gesagt, dass es weiterhin intensive Ermittlungen gibt. Die Verdächtigen wurden mit Hochdruck verhört. Gestern Abend gab es die Verhaftung einer weiteren Person", gab Karner bekannt. Es handelt sich um einen 18-jährigen irakischen Staatsbürger . Der junge Mann wurde in Wien festgenommen. Er stammt laut Innenminister aus dem Umfeld des 19-Jährigen mutmaßlichen Haupttäters, der bereits am Mittwoch festgenommen wurde.

Der Hinweis sei vor wenigen Tagen eingegangen. Der 18-jährige Iraker soll am 6. August einen Treueschwur auf den IS abgelegt haben. "Er stammt aus dem Umfeld des Haupttäters", so Karner. Aus derzeitiger Sicht war er in die konkreten Anschlagspläne auf das Konzert nicht involviert.

U-Haft beantragt

Über den Haupttatverdächtigen (19) und den 17-Jährigen, der beim Stadion festgenommen wurde, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Untersuchungshaft beantragt. "Die Entscheidung darüber muss in den nächsten 48 Stunden fallen", bestätigt Gerichtssprecherin Birgit Borns.