Geplanter Terroranschlag auf Wien-Konzert: Taylor Swift "am Boden zerstört"

Nun vermeldete die britische Tageszeitung The Mirror, eine vertrauliche Quelle hätte ihnen mitgeteilt, dass die 34-jährige Taylor Swift "am Boden zerstört" sei, nachdem sie gezwungen war, den Wien-Teil ihrer Eras-Tour aufgrund ernsthafter Anschlagspläne abzusagen.

Laut Mirror hätte Swift ihrem Team aber auch gesagt, dass sie so bald wie möglich nach Wien zurückkehren möchte. Sie sei sich sehr bewusst, "wie enttäuscht ihre Fans in Österreich sind."

Sorge bei den Fans

Viele Fans sind jedoch besorgt darüber, was die Terrorbedrohung in Wien für den letzten Teil von Swifts UK-Tour bedeutet. In einer Reaktion darauf sagte die Ministerin für Polizeiangelegenheiten, Diana Johnson laut Mirror: „Die Polizei wird alle verfügbaren Informationen prüfen und Entscheidungen treffen. Sie bewertet das Risiko jeder Veranstaltung in diesem Land, und das ist eine Aufgabe der Polizei.“

Auf X (ehemals Twitter) bieten jedenfalls bereits zahlreiche Swifties ihre Konzerttickets für London zum Verkauf an.