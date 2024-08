Alternativen nach Taylor Swift Absage: Wo Swifties in Wien dennoch feiern

Nachdem gestern Abend alle geplanten Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt wurden, stellen sich zahlreiche Swifties die Frage: Was könnte man stattdessen unternehmen? Die Trauer unter den Fans ist zwar nach wie vor groß, so ganz möchte man sich die Laune am gemeinsamen Feiern dann aber auch nicht nehmen lassen.

Angelehnt an die drei geplanten Auftritte des US-Megastars, haben sich bereits im Vorfeld auch einige Unternehmen, Hotels und Lokale Themen-Partys einfallen lassen. Welche davon trotzdem stattfinden - und welche nicht, hat der KURIER zusammengefasst.