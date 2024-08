Warum Taylor Swift? Ein Terrorthema ist der Frauenhass

Schon die Messerattacke in Großbritannien gegen junge Mädchen, bei der drei Mädchen ermordet wurden, war gegen eine Taylor-Swift-Tanzparty gerichtet. Die Absagen in Wien nun umkleiden ein weiteres Event mit Trauer und Traurigkeit, das eigentlich ein Fest des Zusammenhalts vorwiegend junger Frauen hätte sein sollen.

Inwieweit das Gesamtkonzept Taylor Swift feministisch ist - sie singt sehr viele Lieder lang über Männer und gibt ihnen so mehr Macht, als man müsste -, darüber gibt es durchaus differenzierte Debatten. Aber nicht darüber, wen sie abholt. Nämlich Mädchen und Frauen in mehr oder weniger männerdominierten Kontexten, die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Das ist auch eine der Grundstimmungen bei den Auftritten der Sängerin.

Terroristische Männergewalt - ob geplant oder durchgeführt - hingegen richtet sich gezielt gegen neuralgische gesellschaftliche Punkte. Mit Horror erinnert man sich an die Lastwagen-Morde bei öffentlichen Veranstaltungen, an das Selbstmordattentat beim Manchester-Konzert von Ariana Grande oder auch das Attentat in der Fortgehmeile in Wien. Ziel ist, gelebte Freiheit mit Furcht zu durchsetzen.

Ein essentielles Element dieses Vorgehens ist Frauenhass - der sich nun in Wien deutlich manifestiert hat. Insofern ist die gegen Taylor Swift gerichtete Planung alles andere als ein Zufall. Dass Frauen hier ihre Unabhängigkeit von männlichen Hierarchiestrukturen in der Popkultur widerspiegeln, ist ein wichtiges Statement - und mit hierarchiegläubigen Männergruppierungen, die Macht ausüben wollen, inkompatibel.