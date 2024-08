Nach Swift-Absage: Finden die Coldplay Konzerte in Wien statt?

Die Taylor Swift Konzerte wären in diesem Sommer allerdings nicht das einzige Konzertspektakel in Wien gewesen - in zwei Wochen bahnt sich bereits das nächste Megaevent an. Von 21. bis 25 August soll die britische Pop-Rock-Band Coldplay gleich vier mal im Happel Stadion aufspielen, über 240.000 Fans haben sich Karten gesichert.