Taylor-Swift-Konzert abgesagt: Das sagen die Sicherheitsbehörden

© video

Die Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden am Mittwoch aufgrund von Terrorplänen abgesagt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die Behörden informierten am Donnerstag in einer Pressekonferenz über die bedrohliche Lage. Es wurden Sprengstoff und IS-Materialien gefunden, ebenso wie ein Bekennervideo.