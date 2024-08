Der komplette Akt des Beran A.: Bomben, Exorzismus und Taylor Swift

Erste Antworten darauf gibt der mittlerweile mehrere hundert Seiten dicke Akt, der voll erschütternder Aussagen und Indizien ist. Erst am 2. August , also sechs Tage vor dem ersten Taylor Swift-Konzert im Ernst-Happel-Stadion , war die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) von ausländischen Partnerdiensten vor Beran A., alias „Dujana“ (Mensch des Regens), gewarnt worden.

IS-Treueschwur am 7. Juli

Noch am selben Tag wurde der junge Mann aus Ternitz (NÖ) um 19 Uhr wegen des Verdachts unter Observation gestellt. Zu dem Zeitpunkt war nur bekannt, dass Beran A. am 7. Juli einen Treueschwur auf den Islamischen Staat abgelegt und das Video mit Messern in der Hand auf seinem Instagram-Account gepostet hatte.

"Ich wollte cool sein und damit prahlen“, sagte er im Zuge seines Geständnisses, welches er auf Anraten seines Anwalts Werner Tomanek Tage später wieder zurückzog.

Aufgewachsen in einem "traditionell, albanisch, muslimischen Haushalt“ kam der streng Gläubige öfters mit seinen Eltern in Konflikt, weil diese "immer wieder Sünden begehen“. Er selbst würde "am liebsten in einem Land leben, dass nach der Scharia regiert wird“.