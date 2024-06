Entschärfer: Sie legten dem Jehova-Bomber das Handwerk

Dass dem Mann vor wenigen Tagen das Handwerk gelegt werden konnte, ist in erster Linie einer Einheit zu verdanken. Dem Entschärfungsdienst (ESD) in der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) im Innenministerium ist es gelungen, auf einer nicht detonierten Bombe – sie war beim zweiten Attentat am 29. März in Graz-Kalsdorf vor dem Königreichssaal der Zeugen Jehovas sichergestellt worden – entscheidende Spuren sicherzustellen.

Das explosive Paket wurde mit einem ferngesteuerten Roboter behutsam in das neue Sprengunterdrückungsgerät der Cobra verladen. In der vier Tonnen schweren Stahlkapsel können bis zu acht Kilogramm TNT detonieren, ohne dass dabei Schaden entsteht oder – wie bei "Dirty Bombs“ üblich – tödliche Gase oder Stoffe austreten, erklärt John Eberhardt, der mit 37 Dienstjahren erfahrenste und bestausgebildete Entschärfer Österreichs.