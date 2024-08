Bombenbau im Kinderzimmer: So tickt das Terrorhirn Beran A.

Mord- und Bombenfantasien

Üppiger Vollbart, hochgekrempelte Hosen, langärmeliges Baumwollhemd: So ist Beran A. in den vergangenen Wochen in Erscheinung getreten.

Aus dem scheinbar "harmlosen Nachbarsbuben“ in Jeans und Turnschuhen soll ein radikalisierter Islamist mit Mord- und Bombenfantasien geworden sein. Besonders sein äußeres Erscheinungsbild hat sich drastisch verändert. Aus dem milchgesichtigen Buben ist ein "auftrainierter“ Gefährder geworden – angezogen vom Terror des Islamischen Staates.