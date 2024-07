Straßenschlachten in Wien: Jung, männlich, außer Kontrolle

Sie gehen mit Messern, Reizgas und Schusswaffen aufeinander los. Mitten in der Stadt – in Parks, am Bahnhof, zwischen Marktständen. „Bald beginnt offiziell Bürgerkrieg zwischen Türken und Syrer“, heißt es in einer Telegram-Gruppe, wo sich die Jugendlichen organisieren und gegen ihre Feinde hetzen.

Seit es in Wien innerhalb von nur einer Woche zu drei Straßenschlachten zwischen rivalisierenden Gruppen aus dem migrantischen Milieu gekommen ist, geht die Angst vor einer Eskalation um. Man denkt an die Pariser Vororte. Oder an Schweden, wo Morde am helllichten Tag und auf offener Straße die Menschen nicht mehr schockieren.

Tschetschenen und Türken auf der einen, Syrer und andere Araber auf der anderen Seite schließen sich spontan zusammen und kämpfen auf Wiens Straßen um die Vorherrschaft im öffentlichen Raum und um ihre Ehre. Trotz ihrer Rivalität eint sie vieles: Sie alle sind junge Männer mit Migrationshintergrund, oft sozial abgehängt und gewaltaffin.