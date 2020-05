Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

WKO will 1.000 Euro Lehrlingsgehalt + Gastroöffnung: Eine magere Bilanz + Amoklauf in Baden: Verdächtiger kann sich nicht erinnern + 1-2-3 Ticket kommt 2021 + Trump: Raus aus dem nächsten Abkommen + ORF will Geisterspiele kaufen + Wer GNTM gewonnen hat

von Josef Siffert