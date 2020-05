Trump trug zum ersten Mal Schutzmaske - aber nur Backstage

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch einer Fabrik in Michigan zum ersten Mal bei einem Termin eine Schutzmaske getragen. Allerdings nur dort, wo er sich vor Journalisten und Fotografen in Sicherheit wiegte.

Die meiste Zeit war er ohne Schutzmaske unterwegs - obwohl ihn Michigans Justizministerin Dana Nessel ausdrücklich dazu aufgefordert hatte. Fernsehbilder zeigten, wie Trump am Donnerstag die Ford-Fabrik in Ypsilanti besuchte, wo der Autobauer in der Coronakrise Beatmungsgeräte herstellt.

Nessel hatte Trump in einem Offenen Brief darauf hingewiesen, dass das Tragen einer Schutzmaske in Michigan derzeit verpflichtend sei. Das gelte auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten.