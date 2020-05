Er war Butler von elf US-Präsidenten: Nun starb er am Coronavirus

Wilson Roosevelt Jerman war ein ehemaliger Butler des Weißen Hauses, der in sieben Jahrzehnten elf Präsidenten diente. Nun starb er mit 91 Jahren am Coronavirus, wie Foxnews berichtet.

Jerman begann seine Laufbahn im Weißen Haus im Jahr 1957. Unter Dwight D. Eisenhower begann er als Reinigungskraft an, berichtet seine Enkelin Jamila Garrett in einem Interview mit Fox 5. Nach dem Amtsantritt von John F. Kennedy in den 1960-er Jahren sei er laut Foxnews zum Butler befördert worden.